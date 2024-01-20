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В Китае при пожаре в школьном общежитие погибли 13 человек

В Китае в пожаре в школьном общежитие погибли 13 человек Фото: pixabay
В уезде Фанчэн городского округа Наньян в провинции Хэнань произошел пожар в общежитии при школе. По данным властей жертвами пожара стали 13 человек, сообщает Zakon.kz

По информации Центрального телевидения Китая, один пострадавший госпитализирован, он находится в стабильном состоянии.

Через почти 40 минут возгорание было ликвидировано пожарными.

Ранее мы писли о крупном пожаре у нас  Алматы в хостеле. Трагедия произошла по улице Ади Шарипова ранним утром 30 ноября и унесла жизни 13 человек. Их личности установлены. В числе погибших: четверо – иностранцы (граждане России – 2 и граждане Узбекистана – 2), девять – казахстанцы. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь. Родственники граждан Казахстана, погибших при пожаре в алматинском хостеле, получат материальную помощь в размере 1 млн тенге.


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