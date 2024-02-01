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ХАМАС согласилось на новую сделку по обмену заложников

ХАМАС согласилось на новую сделку по обмену заложников Фото: freepik
В рамках новой сделки по обмену заложников движение ХАМАС согласилось на поэтапное освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала Al Hadath ХАМАС на первом этапе договорённостей "не будет требовать освобождения лиц, приговорённых к длительным срокам заключения".

Ранее в Белом доме заявили о прогрессе на переговорах по освобождению заложников ХАМАС.

Об окончательном прекращении военных действий и выводе войск речи не идет. Сейчас ХАМАС продолжает удерживать более 130 израильских заложников. 

Также поступала информация, что ХАМАС получило предложение по перемирию в секторе Газа.

Согласно последним данным, число погибших жителей сектора Газа возросло до 25 900.

Конфликт между движением ХАМАС и Израилем продолжается с октября 2023 года, когда палестинские боевики атаковали израильские приграничные поселения. Израиль ответил массированными ударами по сектору Газа, а затем начал наземную операцию. Впоследствии стороны заключили кратковременное перемирие, после чего конфликт возобновился.

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Елена Вебер
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