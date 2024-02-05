Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Число погибших из-за пожара в Чили превысило 90

пожар в Чили Фото: скриншот видео
Государственная служба судебно-медицинской экспертизы Чили заявила о том, что число погибших в результате лесных пожаров в регионе Вальпараисо превысило 90 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом они заявили через соцсети X.

"Служба судебно-медицинской экспертизы предоставляет официальную информацию о людях, погибших в результате чрезвычайной ситуации в Вальпараисо. На данный момент есть данные о 99 погибших", – говорится в сообщении ведомства.

Президент Чили Габриэль Борич также объявил двухдневный траур в стране из-за пожаров начиная с 5 февраля. Ранее Борич также объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе Вальпараисо из-за лесных пожаров.

Читайте также

вертолет упал в Карелии
В России обнаружили место крушения пропавшего во время непогоды вертолета Ми-8
В России во время непогоды пропал вертолет Ми-8
В России во время непогоды пропал вертолет Ми-8
Число погибших в сильных лесных пожарах в Чили увеличилось до 64
Число погибших в сильных лесных пожарах в Чили увеличилось до 64
Елена Беляева
Чили
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Землетрясение магнитудой 5.3 зафиксировали казахстанские сейсмологи
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль". Омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
"Случай вопиющий, мы взяли на контроль": омбудсмен высказался о краже невесты в Шымкенте
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Максим Галкин удивил поклонников изменениями во внешности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: