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Футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов стал отцом в пятый раз

футболист Фото: скриншот видео
Российский футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов в пятый раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Его нынешняя супруга Анастасия Костенко родила сына. Об этом спортсмен рассказал в Instagram. Тарасов опубликовал кадры из больницы, на которых показал супругу и новорожденного в пеленках. Он поблагодарил жену за рождение малыша и назвал ее героиней.

"Друзья, все прошло хорошо, чуть-чуть устал. Шеф вон там лежит. Мама в порядке полном", – рассказал спортсмен.

Для Анастасии Костенко новорожденный стал 4 ребенком. Пара воспитывает сына Алексея и 2 дочерей – Милану и Еву. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первого брака с Оксаной Пономаренко.

Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Ольга Бузова обратилась к экс-супругу, который обвинил ее во лжи и хайпе на их разводе.

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