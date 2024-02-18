Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" направил запрос на интервью с Байденом

Российский телеведущий, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня", Дмитрий Киселёв направил в Вашингтон запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", пишет РИА Новости.

Сделано это с целью продолжить диалог между странами "после исторического интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону".

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя… Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", – говорится в письме, которое приводит российское издание.

Фото: РИА Новости

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить в многочисленных медиа-платформах и в соцсетях как в России, так и по всему миру.

Ранее скандально известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал видео со своими впечатлениями от разговора с президентом России Владимиром Путиным.