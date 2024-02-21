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В общественных местах Франции вводят запрет на пользование соцсетями

Запрет на пользование соцсетями в общественных местах Фото: pixabay
Такие правила приняли в одной из французских деревень. Теперь их жители могут подписать соглашение, запрещающее их детям до 15 лет пользоваться смартфоном. В таких случаях местные власти должны выдать им кнопочный телефон, сообщает Zakon.kz.

По информации Telegram-канала первого канала "Евразия", введенные в коммуне Сена-Порт ограничения пока несут рекомендательный характер, поэтому штрафы не предусмотрены. Так, согласно новых правил, пользоваться социальными сетями в общественных местах теперь полностью запрещено.

Отныне жители французской коммуны Сена-Порт могут только позвонить или, наоборот, ответить на звонок. На все другие функции по обновлению и просмотру ленты пабликов в соцсетях, а также активную переписку в мессенджерах наложен запрет.

Похожие ограничения недавно ввели в частных школах Турции. Теперь в них законодательно запрещено праздновать западные праздники.

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Алия Абди
Интересное Франция
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