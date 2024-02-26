Ситуация в Украине: в Днепропетровской области за вечер сбиты три ракеты и пять беспилотников
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак опубликовал в своем Telegram-канале, что в области за вечер были сбиты три российские ракеты и пять беспилотников, сообщает Zakon.kz.
По словам Лысака, две ракеты были сбиты над областным центром. Еще одна – к юго-востоку от него, над Синельниковским районом. "Шахеды" были сбиты к северу от Днепра в Новомосковском, а также в Днепровском районе.
Фото: Telegram/Сергій Лисак
Прорвали ли какие-то из ракет и дронов противовоздушную оборону и, если да, то сколько их было и каковы последствия, глава областной администрации не сообщает.
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