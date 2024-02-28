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Такер Карлсон заявил, что НАТО не принесёт пользу Соединённым Штатам

Такер Карлсон заявил, что НАТО не принесёт пользу Соединённым Штатам Фото: wikipedia
Американский журналист Такер Карлсон решил, что Вашингтону следует выйти из НАТО, сообщает Zakon.kz

По мнению Карлсона, которое он выразил в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману, НАТО ущемляет суверенитет США и не приносит пользу стране.

"Я не понимаю цели НАТО. Я не думаю, что НАТО принесёт пользу Соединённым Штатам", - сказал он.

Кроме того,  Карлсон обвинил власти США в "сливе" информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. По словам журналиста, Сноуден не хотел, чтобы их встреча в Москве была предана огласке.


Ранее сообщалось, что известный американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Интервью вышло 8 февраля и набрало более 200 млн просмотров. 

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