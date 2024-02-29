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В Германии после 30-летнего розыска арестовали террористку-учительницу математики

Терроризм Фото: pixabay
Даниэла Клетте входила в группировку "Фракция Красной Армии" и участвовала в серии вооруженных атак, сообщает Zakon.kz.

65-летняя Клетте проживала в берлинском районе Кройцберг. При задержании она не стала оказывать сопротивление. В ее квартире были найдены боеприпасы и паспорт, выданный на другое имя. Для того, чтобы зарабатывать на жизнь, женщина давала частные уроки математики.

Розыск длиною в 30 лет был обусловлен тем, что Клетте входила в леворадикальную террористическую организацию "Фракция Красной Армии" (RAF). Вместе с двумя соратниками она обвиняется в преступлениях, совершенных в 1990-2016 годах. Среди них: серия ограблений и вооруженных нападений, а также покушение на убийство. Самая известная атака, в которой предположительно участвовала Клетте, – взрыв бомбы в тюрьме в Вайтерштадте в 1993 году.

Арест произошел после того, как полиция во время трансляции популярного телевизионного криминального шоу обратилась к населению с призывом предоставить информацию о трех скрывающихся от правосудия членах "Фракции Красной Армии" (RAF).

А в шести городах Казахстана с 25 января началась анонимная рассылка в Telegram об угрозах нападения на школы. Сообщения касались школ Актобе, Атырау, Алматы, Павлодара, Караганды и Костаная. Полицейские заявили, что к угрозам причастны лица из стран СНГ.

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