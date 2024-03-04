В Дубае бесплатно кормят посетителей дорогих ресторанов
Агентство FP7McCann Dubai запустило акцию "Ужин после ужина". Эксперты агентства заметили, что точки McDonald's в Дубае люди часто посещают после мероприятий и вечеринок. По их мнению, многие из них остаются голодными, поэтому нуждаются в порции фастфуда. А теперь, чтобы получить ее, достаточно просто предъявить чек из элитного ресторана.
Акция действует в нескольких точках сети фастфуда в Дубае. Поэтому агентство рассылает контекстную рекламу посетителям дорогих заведений, определяя их с помощью геотаргетинга. В баннерах говорится, что рядом находится заведение с более вкусной и сытной едой.
А в январе этого года в Дубае, в престижной скачке на ипподроме Мейдан, казахстанский жеребец по кличке Кабирхан одержал победу.