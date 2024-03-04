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В Дубае бесплатно кормят посетителей дорогих ресторанов

Питание, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 03:43 Фото: pixabay
В Дубае бесплатно кормят посетителей дорогих ресторанов. Акцию запустила крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания и предназначена она тем, кто оплатив высокий чек в элитных ресторанах остался голодным из-за маленьких порций, сообщает Zakon.kz.

Агентство FP7McCann Dubai запустило акцию "Ужин после ужина". Эксперты агентства заметили, что точки McDonald's в Дубае люди часто посещают после мероприятий и вечеринок. По их мнению, многие из них остаются голодными, поэтому нуждаются в порции фастфуда. А теперь, чтобы получить ее, достаточно просто предъявить чек из элитного ресторана.

Акция действует в нескольких точках сети фастфуда в Дубае. Поэтому агентство рассылает контекстную рекламу посетителям дорогих заведений, определяя их с помощью геотаргетинга. В баннерах говорится, что рядом находится заведение с более вкусной и сытной едой.

А в январе этого года в Дубае, в престижной скачке на ипподроме Мейдан, казахстанский жеребец по кличке Кабирхан одержал победу.

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