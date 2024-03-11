В Дании хотят увеличить количество памятников, изображающих женщин
Как информирует Gurdian еще ни одна страна мира не достигла гендерного равенства. По подсчетам различных агентств ООН, пройдет примерно от 80 до 200 лет, пока оно будет установлено в большинстве стран мира. При этом, Дания, с точки зрения гендерного равноправия, на протяжении многих лет считается одной из наиболее благополучных стран мира.
Copenhagen has fewer statues of women than ‘mythical animals’ – but Denmark seeks change https://t.co/DpRkP5fZmd— Guardian news (@guardiannews) March 7, 2024
Еще в 1915 году страна оказалась одной из первых, где женщины получили полный объем политических прав наравне с мужчинами. Данная норма была прописана в Конституции страны. Однако, сейчас остро стоит вопрос освещения именно культурного наследия страны. Ведь всего в Дании только 31 статуя из 321, изображающих женщин. Остальные 26 посвящены животным и 70 – мужчинам.
Для исправления дисбаланса, министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт пообещал использовать до 50 млн датских крон. Это более семи млн долларов. Для начала в стране планируют создать новый комитет, который предложит памятники женщинам. В нем будут представлены "проигнорированные" в истории Дании женщины. Также комитет будет предлагать соответствующие места для их установки.
"Неужели это то зеркальное отражение, в котором вырастет следующее поколение? Особенно, если учесть, сколько важных достижений в обществе является заслугой женщин. Нам всем нужны ролевые модели, на которые мы можем равняться и, которые дают нам понимание нашего общего прошлого". Якоб Энгель-Шмидт
Министр призвал общественность активнее представлять свои идеи по поводу памятников. Со своей стороны, он предложил посвятить статуи следующим женщинам: кондитерке Карен Вольф, первой женщине-врачу Дании Нильсене Нильсен и женщине-дипломату Бодил Бегтруп.
А королева Дании, которая была у престола 52 года, во время новогоднего поздравления неожиданно объявила об отречении от престола.