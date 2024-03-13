Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Джо Байден забыл, сколько он работает на президентском посту

Джо Байден забыл, сколько он работает на президентском посту, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 02:50 Фото: wikimedia
Президент США Джо Байден снова оконфузился, перепутав, сколько он работает в своей должности, сообщает Zakon.kz

Как пишет РИА Новости, Байден возглавил в январе 2021 года, а во время своей речи он заявил, что четыре года назад на этой неделе он занял должность.

"Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", - сказал Байден в городе Милуоки. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари заявил, что президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение.


Читайте также

в Польше хотят построить бомбоубежища на 30 млн долларов
Польша планирует потратить 30 миллионов долларов на бомбоубежища
Туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде
Туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде
в России клонировали теленка
Первый клонированный теленок родился на ферме в России
Елена Вебер
Байден Джо США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: