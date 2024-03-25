Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Гонщик врезался в зрителей на ралли в Венгрии: погибли 4 человека

гоночная машина после ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 12:36 Фото: скриншот видео
Четверо погибли на ралли в Венгрии после того, как гоночная машина врезалась в зрителей. Еще несколько людей получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла во время гонки между городами Лабатлан ​​и Байот у реки Дунай на северо-западе Венгрии, пишет Guardian со ссылкой на полицию округа Комаром-Эстергом.

На видео в социальных сетях заметно, как автомобиль теряет сцепление с асфальтированной дорогой и врезается в зрителей, собравшихся посмотреть гонку. Организаторы остановили шоу после аварии.

На место происшествия отправили восемь машин скорой помощи и четыре вертолета. Два человека, в том числе один ребенок, получили серьезные травмы, еще шестеро с легкими травмами были доставлены в больницу, сообщила Национальная служба скорой помощи Венгрии.

23 марта после полицейской погони со стрельбой в ДТП погибли три человека.

Читайте также

сейсмограф
Мощное землетрясение разрушило около тысячи домов в Папуа – Новой Гвинее
Президент Франции
СМИ: Макрон усилил охрану из-за боязни покушения
подозреваемый
Подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" арестовали до 22 мая
Мухит Турсынали
Венгрия ДТП
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дождь, гололед и метель прогнозируют в Казахстане 25 марта
землетрясение
Четыре афтершока произошли близ Алматы за двое суток
Число погибших при теракте в московском &quot;Крокус сити холле&quot; достигло 137
Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137 человек
дождь
В Астане и 11 областях объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: