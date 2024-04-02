Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Этот инцидент был серьёзной ошибкой": ЦАХАЛ после удара по волонтерам в Газе

Этот инцидент был серьёзной ошибкой: ЦАХАЛ после удара по волонтерам в Газе, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 04:57 Фото: скриншот
Свой удар по Газе, в ходе которого погибли члены НКО World Central Kitchen в ЦАХАЛ назвали "серьезной ошибкой", сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили представители ЦАХАЛ в Telegram-канале.

"Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией - ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти... Этот инцидент был серьёзной ошибкой", - сказал глава генштаба израильской армии Герци Халеви.

Он добавил, что удар был проведён не с целью причинить вред сотрудникам НКО.

Также президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем НКО World Central Kitchen Хосе Андресом принёс извинения в связи с гибелью её сотрудников в Газе.

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара Израиля 2 апреля разрушено здание консульства Ирана в Дамаске, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали. Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии.

Читайте также

Жители Тайваня публикуют кадры последствий землетрясений
Жители Тайваня публикуют кадры последствий землетрясений
Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами
Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5, угроза цунами для японских южных островов
Ким Чен Ын провел испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности
Ким Чен Ын провел испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты
Елена Вебер
Израиль и Палестина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Касым-Жомарт Токаев обратился к бизнесменам с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: