Принадлежащую Наполеону Бонапарту картину выставили на аукцион за 25 млн евро
Фото: wikimedia.org
Картина "Отдых на пути в Египет", созданная итальянским живописцем Тицианом Вечеллио в 1512 году, выставлена на аукцион Christie's в Лондоне за 25 млн евро, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета The Times, полотно будет представлено на торгах английского дома впервые почти за 150 лет. Christie's считает "Отдых на пути в Египет" ранним шедевром Тициана, поскольку работа была написана мастером в возрасте чуть более 20 лет.
Отмечается, что среди прежних владельцев картины – французский император Наполеон I Бонапарт, а также австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская.
В 1995 году полотно было похищено. Через семь лет его обнаружили в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне.
Ранее сообщалось, почему из Казахстана нельзя вывозить предметы искусства и исторические реликвии.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript