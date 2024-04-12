Стали известны страны-лидеры по числу граждан, побывавших на Международной космической станции

Всего на сегодняшний день на Международной космической станции смогли побывать 280 граждан из 23 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Среди гостей МКС больше всего граждан США. Их численность составляет 167 человек. По сведениям данных агентства NASA, которые изучило РИА Новости, самый богатый опыт полетов у астронавта Майкла Лопес-Алегриа. Он посетил станцию пять раз. Его коллеги Стивен Боуэн, Марк Келли, Ричард Мастраккио, Фредерик Стеркоу, Пегги Уитсон и Джеффри Уильямс были там по четыре раза.

Астронавт Майкл Лопес-Алегриа, фото: X/сommanderMLA

На втором месте космонавты из России в количестве 60 человек. Олег Кононенко, Юрий Маленченко и Федор Юрчихин побывали на МКС по пять раз. Замыкает тройку лидеров – Япония. У нее 11 граждан.

На четвертом месте рейтинга – Канада с девятью космонавтами. Италия отправляла на станцию шесть граждан. По четыре человека на МКС побывали жители Франции и Германии. Из ОАЭ, Саудовской Аравии и Швеции совершали полеты по двое астронавтов.

Казахстан на МКС был представлен единожды. Так, 2 сентября 2015 года в 10:32 по времени Астаны с космодрома Байконур стартовал космический корабль "Союз ТМА-18М", на борту которого находился Айдын Аимбетов.

Айдын Аимбетов, фото: Instagram/aimbetov_aidyn

12 апреля – День первого полета человека в космос: вчера и сегодня космической науки Казахстана.