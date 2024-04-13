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Более 40 человек остаются застрявшими на канатной дороге в Турции

канатная дорога, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 17:18 Фото: freepik
Более 40 человек остались застрявшими в канатных дорогах высоко над горой на юге Турции, спустя 19 часов после того, как одна капсула ударилась о столб и разорвалась, в результате чего один человек погиб и семь получили ранения, сообщает Zakon.kz.
"128 граждан в 16 капсулах были спасены в трудных условиях. Спасение еще 43 человек в восьми оставшихся капсулах продолжается", – сообщил СМИ в субботу утром Окей Мемис, директор турецкого поисково-спасательного агентства AFAD.

Он добавил, что спасатели надеются завершить спасательные работы до наступления темноты, пишет Associated Press.

По словам официальных лиц, жертвы произошли, когда капсула ударилась о столб и лопнула, в результате чего ее пассажиры рухнули на склон горы внизу.

12 апреля кабинка фуникулера рухнула с высоты в турецкой Анталии. Канатная дорога вела вверх на гору от пляжа Коньяалты. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек заявил о, что в результате инцидента погиб один человек.

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