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Мальчик с 12-ью пальцами родился в России

ребенок родился с лишними пальцами, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 00:18 Фото: ВКонтакте/ Перинатальный центр/ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ/Уфа
Врачи Перинатального центра в Уфе рассказали о том, что приняли роды у пациентки с необычной наследственностью – все дети женщины рождаются с полидактилией – лишним пальцем на каждой ноге, сообщает Zakon.kz.

По их словам, новорожденный – третий ребенок в семье.

"Этот ребенок стал третьим мальчиком в семье, и, как и его старшие братья, он родился при помощи кесарева сечения. (...) Как только ребенок появился на свет, пациентка сразу сказала педиатрам: "Считайте пальчики. Должно быть больше, чем надо", – поделились медики через социальную сеть ВКонтанте.

Двух старших детей, которые тоже унаследовали от матери необычную особенность, женщина возила в Санкт-Петербург на операцию по удалению лишних пальцев. Новорожденному также предстоит аналогичное вмешательство, когда ему исполнится один год.

Мальчик появился на свет здоровым, с весом четыре килограмма.

"Работая в операционной, мы столкнулись с рядом трудностей, но результат превзошел все ожидания", – отметили в пресс-службе центра.

Отметим, что в марте в китайском городе Ханчжоу родился ребенок с хвостом, растущим из спины, что является крайне редким врожденным дефектом.

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