Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о том, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 18:32 по времени UTC (23.32 по времени Астаны) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тыс. человек.



Ранее, 18 апреля, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат в центральной части Турции.