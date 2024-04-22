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Землетрясение магнитудой 6 произошло на Тайване

землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 00:38 Фото: Indiana university
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о том, что землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РИА Новости, землетрясение было зафиксировано в 18:32 по времени UTC (23.32 по времени Астаны) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тыс. человек.

Ранее, 18 апреля, землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в провинции Токат в центральной части Турции.

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