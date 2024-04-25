Для курильщиков установили дистанцию на открытом воздухе

Власти Турина на севере Италии установили для курильщиком дистанцию на открытом воздухе – не менее пяти метров от других людей, сообщает Zakon.kz.

Мэр города Стефано Ло Руссо назвал принятую меру здравым смыслом, передает Reuters. Запрет распространяется на обычные сигареты, сигары, трубки, устройства для нагревания табака и электронные сигареты. Нарушители рискуют получить штраф в размере 100 евро.

"Речь идет об уважении к тем, кто не курит, а также, в некотором смысле, о продвижении культуры уважения". Стефано Ло Руссо

Курильщики могут находиться ближе пяти метров к другим людям только "с их явного согласия". При этом курение на открытом воздухе категорически запрещено в присутствии детей и беременных женщин.

С 25 апреля туристов, которые приезжают в Венецию на один день, обяжут платить за въезд в город.