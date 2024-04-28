Правительство Португалии отвергло предложение президента о репарациях за рабство

Правительство Португалии отклонило предложения президента страны о том, что оно должно «оплатить издержки» за рабство и другие преступления колониальной эпохи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Guardian, члены Правительства страны заявили, что у них нет планов по возмещению ущерба и вместо этого следует сосредоточиться на углублении международного сотрудничества "на основе примирения братских народов".

Во вторник президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза заявил, что страна "берет на себя полную ответственность" за ошибки прошлого, добавив, что преступления страны, включая колониальные массовые убийства, имеют свою цену.

В субботу Ребелу де Соуза заявил, что репарации могут быть произведены путем аннулирования долгов бывших колоний или введения кредитных линий, финансовых пакетов или специальных программ сотрудничества. По его словам, страна должна была взять на себя "ответственность за плохое и хорошее из того, что произошло в империи, и понести наказание".

Его последние комментарии вызвали резкую критику со стороны правых и крайне правых партий, которые находятся в правительстве Португалии.

Пауло Нунсио, лидер парламентской фракции CDS-Partido Popular – младшего партнера в правительственной коалиции Демократического альянса – заявил, что его партии "не нужно возвращаться к колониальному наследию и репарационным пошлинам, которые кажутся импортированными извне".

Андре Вентура, лидер крайне правой партии Чега, пошел еще дальше, назвав поведение президента "предательством страны".

Глава ООН по правам человека на прошлой неделе присоединился к странам Африки и Карибского бассейна, призывая к исправлению ситуации с рабством и колонизацией.

Участники кампании уже давно призывают Португалию обратить внимание на свое наследие как европейской страны, которая дольше всего в истории участвовала в работорговле. Между 15 и 19 веками около шести миллионов африканцев были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами.

Те, кто выжил в путешествии, были порабощены и вынуждены трудиться на плантациях в Америке, в основном в Бразилии, в то время как Португалия и ее учреждения получали прибыль от их труда.

В ноябре 2023 года члены Африканского союза и КАРИКОМ учредили глобальный фонд репараций и призвали европейские страны принести официальные извинения за рабовладельческое прошлое.