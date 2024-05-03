Собака-психолог перестала бояться взрывов в Украине

Родившаяся на фронте в Украине собака-психолог перестала бояться взрывов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что у собак очень чувствительный слух. Зачастую они боятся громких и резких звуков, таких как фейерверк, гром, тем более стрельба или взрывы. Журналист Кристофер Буль в Telegram-канале BILD рассказал о 30-летней Вите из города Коломыя в Западной Украине.

С октября 2022 года она служит психологом ВСУ в Херсонской области в звании младшего лейтенанта. Уже три месяца залечивать душевные травмы солдат ей помогает собака по кличке Кнопка.

"Она родилась на фронте и поэтому привыкла к обстрелам. Она очень помогает солдатам, просто потому что она такая позитивная и добрая", – рассказала журналисту младший лейтенант.

Девушка и собака оказывают психологическую помощь солдатам прямо в окопах.

"Там они боятся важных боевых задач. Они страдают от выгорания, эмоционального и физического истощения. Они скучают по дому", – сказала Вита.

Фото: Telegram/BILD на русском

Каждые два месяца она уезжает с фронта, чтобы восстановиться. При этом собака остается с солдатами и продолжает находиться с ними.

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