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Россия ограничит экспорт сахара в Казахстан

Россия ограничит экспорт сахара в страны ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 00:03 Фото: pixabay
Правительство Российской Федерации 3 мая ввело временный запрет на экспорт сахара. Однако, поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в ограниченных объемах, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Правительстве, в России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. 

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что постановлением предусмотрен ряд исключений. Так, поставки сахара будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах:

  •  в Армению – 28 тыс. т,
  • в Белоруссию – 5 тыс. т,
  • в Казахстан – 120 тыс. т,
  • в Киргизию – 28,5 тыс. т.
"Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Минсельхозу", – добавили в кабмине РФ.

Ранее стало известно, что в Казахстане введен временный запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза

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