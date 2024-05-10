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В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с ремонтным

Аргентина, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 03:45 Фото: Facebook/TN Todo Noticias
10 мая в Буэнос-Айресе пассажирский поезд столкнулся с ремонтным, пострадали 90 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным представителя экстренных служб Альберто Кресенти, в результате инцидента никто не погиб.

"Мы оказали помощь 90 пассажирам, 30 из которых госпитализированы. Двое с травмами головы были эвакуированы вертолетом".Альберто Кресенти

По словам очевидцев, произошли взрыв и утечка топлива. Причины происшествия уточняются.

Падение автобуса в реку в Санкт-Петербурге: выросло число погибших.

Алия Абди
Транспорт Аргентина Буэнос-Айрес ДТП 2024 год Общественный транспорт Поезда
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