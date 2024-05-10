В Аргентине пассажирский поезд столкнулся с ремонтным
Фото: Facebook/TN Todo Noticias
10 мая в Буэнос-Айресе пассажирский поезд столкнулся с ремонтным, пострадали 90 человек, сообщает Zakon.kz.
По данным представителя экстренных служб Альберто Кресенти, в результате инцидента никто не погиб.
"Мы оказали помощь 90 пассажирам, 30 из которых госпитализированы. Двое с травмами головы были эвакуированы вертолетом".Альберто Кресенти
По словам очевидцев, произошли взрыв и утечка топлива. Причины происшествия уточняются.
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