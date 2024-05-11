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Новая купюра введена в оборот в Кыргыстане

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 07:00 Фото: pixabay
С 10 мая Национальный банк Кыргызской Республики ввел в обращение новую банкноту номиналом пять тыс. сомов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацбанка страны, на банкноте образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника Суйменкула Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра "Ала-Тоо" – на оборотной стороне банкноты. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений.

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 07:00

Фото: Национальный банк Кыргызской Республики

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 07:00

Фото: Национальный банк Кыргызской Республики

Банкнота номиналом пять тыс. сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

В Нацбанке напомнили, что все банкноты национальной валюты имеют статус официального средства платежа на территории страны и подлежат обязательному приему в качестве платежного средства независимо от года выпуска.

В начале мая фотограф показал фантастические маковые поля близ Бишкека.

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