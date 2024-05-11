В США коп по ошибке застрелил военного летчика
23-летний старший летчик Роджер Фортсон был доставлен в больницу, где и скончался. Адвокат семьи убитого Бен Крмап заявляет, что полиция ворвалась не в тот дом. Полиция оспаривает это заявление, и утверждает, что сотрудник полиции отреагировал в порядке самообороны после того, как увидел Фортсона, вооруженного пистолетом.
Шериф показал четырехминутное видео, снятое с нательной камеры полицейского, который производил выстрелы. Полицейский прибыл на вызов о драке и шуме, доносившейся из квартиры Фортона. На видео видно, что полицейский подошел к входной двери, постучал и дважды крикнул, что он сотрудник "офиса шерифа".
Фортсон, когда открывал дверь, держал пистолет в правой руке. После этого, полицейский произвел несколько выстрелов, как только дверь открылась, после чего приказал ему бросить оружие.
Выступая перед журналистами, адвокат обвинил полицию в попытке "оправдать неоправданное чрезмерное применение силы".
В свою очередь шериф округа Эрик Аден сообщил, что стрельбу расследуют Департамент правоохранительных органов Флориды и прокуратура штата.
"Но я хочу заверить вас, что мы не прячемся, не скрываем и не предпринимаем никаких действий, которые могли бы привести к поспешному осуждению покойного или нашего сотрудника", – сказал он.
В июле в США начнутся поставки одноместных самолетов Pivotal Helix eVTOL, для управления которыми не требуется лицензия пилота.