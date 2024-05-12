КВНщица и юмористка Ксения Корнева рассказала о многолетней травме

Российская актриса, юмористка и звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева рассказала о многолетней травме колена, сообщает Zakon.kz.

В Telegram она призналась, что несколько лет назад ее нога практически перестала сгибаться. Из-за этого комикесса испытывала сильную боль, которая заставила ее обратиться ко врачу. После МРТ врачи выяснили, что у артистки произошло разрушение сустава.

"Теперь каждый год туда закачивают специальный гель, чтобы косточки друг об друга не терлись и не разрушали сустав", – поделилась актриса.

Фото: Telegram/Ксения Корнева

Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась в шоу "Уральские пельмени". Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как "Мама будет против", "Корни", "Дылды", "Полярный".

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