Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

КВНщица и юмористка Ксения Корнева рассказала о многолетней травме

юмористка, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 18:43 Фото: Telegram/Ксения Корнева
Российская актриса, юмористка и звезда "Уральских пельменей" Ксения Корнева рассказала о многолетней травме колена, сообщает Zakon.kz.

В Telegram она призналась, что несколько лет назад ее нога практически перестала сгибаться. Из-за этого комикесса испытывала сильную боль, которая заставила ее обратиться ко врачу. После МРТ врачи выяснили, что у артистки произошло разрушение сустава.

"Теперь каждый год туда закачивают специальный гель, чтобы косточки друг об друга не терлись и не разрушали сустав", – поделилась актриса.
юмористка, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 18:43

Фото: Telegram/Ксения Корнева

Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась в шоу "Уральские пельмени". Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как "Мама будет против", "Корни", "Дылды", "Полярный".

Ранее сообщалось, можно ли привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда в спорте.

Читайте также

Фидель Кастро
Часы Фиделя Кастро продадут с аукциона
ДТП со смертельным исходом
Автобус, набитый школьниками, попал в ДТП в Индонезии: погибли 11 человек
пожар
В Польше сгорел крупный торговый центр
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: