Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Олег Леваков

15 мая в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, актер и режиссер-постановщик Олег Леваков, сообщает Zakon.kz.

Некролог опубликовала пресс-служба театра имени Ленсовета.

"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков. (...) Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лёлика, Олега Александровича", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Леваков работал в театре имени Ленсовета с 1974 года. Он исполнил роли в спектаклях "Старший сын", "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Левша" и многих других.

Актер родился 5 декабря 1947 года в Ленинграде. В 1974-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в 1980-х получил квалификацию режиссера-постановщика.

Кроме того, Леваков известен зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Агент национальной безопасности" и других.

Ранее в США на 99-м году жизни умер актер, режиссер и продюсер Роджер Корман. Кинодеятель ушел из жизни 9 мая в своем доме в Санта-Монике. Зрителям он был известен по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Молчание ягнят".