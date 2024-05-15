Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия" Олег Леваков

умер актер, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 00:01 Фото: lensov-theatre.spb.ru
15 мая в Санкт-Петербурге в возрасте 76 лет умер народный артист России, актер и режиссер-постановщик Олег Леваков, сообщает Zakon.kz.

Некролог опубликовала пресс-служба театра имени Ленсовета.

"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков. (...) Мы навсегда сохраним в своих сердцах талант, юмор, человеческое достоинство, безграничную любовь к родному театру и коллегам дорогого нашего Лёлика, Олега Александровича", – говорится в сообщении.

Как уточняется, Леваков работал в театре имени Ленсовета с 1974 года. Он исполнил роли в спектаклях "Старший сын", "Бесприданница", "Трубадур и его друзья", "Левша" и многих других.

Актер родился 5 декабря 1947 года в Ленинграде. В 1974-м окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), в 1980-х получил квалификацию режиссера-постановщика.

Кроме того, Леваков известен зрителям по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Литейный", "Агент национальной безопасности" и других.

Ранее в США на 99-м году жизни умер актер, режиссер и продюсер Роджер Корман. Кинодеятель ушел из жизни 9 мая в своем доме в Санта-Монике. Зрителям он был известен по ролям в фильмах "Крестный отец" и "Молчание ягнят".

Читайте также

мужчина напал с ножом на прохожих в Швейцарии
Шесть человек пострадали во время нападения вооруженного мужчины в Швейцарии
новая болезнь охватила Японию
Вспышка нового заболевания отмечена в Японии
Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии после покушения
Стало известно о состоянии премьер-министра Словакии после покушения
Елена Беляева
Россия 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
В Алматы проснулись вязовые клопы
В Алматы проснулись вязовые клопы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: