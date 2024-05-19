Маленьких утят вытащили из коллектора

19 мая в Ленинградской области спасли выводок утят, которые провалились сквозь решетку в дренажный колодец, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы аварийно-спасательной службы региона, спасателям города Тосно поступила интересная заявка о нахождении в дренажном колодце маленьких утят. Нужно отдать должное оперативности дежурной смене поисково-спасательного отряда города, которые умело извлекли утят из западни и передали их обеспокоенной маме-утке.

Фото: ВКонтакте/acclo

Судя по видео пресс-службы региона, из сырого и темного подземного плена были извлечены 10 утят.

А в США енот выбежал на поле во время футбольного матча из-за чего игру пришлось остановить.