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Маленьких утят вытащили из коллектора

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 04:44 Фото: pixabay
19 мая в Ленинградской области спасли выводок утят, которые провалились сквозь решетку в дренажный колодец, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы аварийно-спасательной службы региона, спасателям города Тосно поступила интересная заявка о нахождении в дренажном колодце маленьких утят. Нужно отдать должное оперативности дежурной смене поисково-спасательного отряда города, которые умело извлекли утят из западни и передали их обеспокоенной маме-утке.

Утята, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 04:44

Фото: ВКонтакте/acclo

Судя по видео пресс-службы региона, из сырого и темного подземного плена были извлечены 10 утят.

А в США енот выбежал на поле во время футбольного матча из-за чего игру пришлось остановить.

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