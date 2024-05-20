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Поиски президента Ирана продолжаются

Поиски, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 05:05 Фото: Telegram/Caspian Live
Поиски президента Ирана Ибрахима Раиси продолжаются активными темпами, сообщает Zakon.kz.

Турецкий беспилотник Akinci, оснащенный аппаратурой ночного видения, сейчас летает над территорией предполагаемого места крушения вертолета иранского президента. В социальной сети Х доступна трансляция с дрона. В данный момент ее смотрят более млн пользователей.

А на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки места происшествия. Погодные условия в этом районе очень быстро ухудшаются: пошел снег с дождем и начался сильный ветер. Температура воздуха около шести градусов.

Кроме того, по обращению иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета.

"Соответствующее поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России в составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова оказать всяческую поддержку Ирану в связи с крушением вертолета, где находился президент Ибрахим Раиси.

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