Поиски президента Ирана продолжаются

Поиски президента Ирана Ибрахима Раиси продолжаются активными темпами, сообщает Zakon.kz.

Турецкий беспилотник Akinci, оснащенный аппаратурой ночного видения, сейчас летает над территорией предполагаемого места крушения вертолета иранского президента. В социальной сети Х доступна трансляция с дрона. В данный момент ее смотрят более млн пользователей.

YENİ GÖRÜNTÜ - Akıncı IHA İran, Tebriz semalarında arama kurtarma çalışmalarına katılmaktadır. Görüntüler Türkiye saati ile 1.00'da kayda alınmıştır. https://t.co/UQUoUkDUvK — AA Canlı (@AACanli) May 19, 2024

А на земле поисковые группы изучают спутниковые снимки места происшествия. Погодные условия в этом районе очень быстро ухудшаются: пошел снег с дождем и начался сильный ветер. Температура воздуха около шести градусов.

Кроме того, по обращению иранской стороны спасатели МЧС России окажут помощь в поисково-спасательной операции вертолета.

"Соответствующее поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Путин главе МЧС России Александру Куренкову", – говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В аэропорту Жуковский проходит погрузка спецтехники. В Тебриз направляется сводная группировка МЧС России в составе 47 специалистов с необходимым снаряжением и оборудованием, высокопроходимая техника, а также вертолет БО-105.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна готова оказать всяческую поддержку Ирану в связи с крушением вертолета, где находился президент Ибрахим Раиси.