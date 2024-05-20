Найдены все тела погибших при крушении вертолета президента Раиси

Тело президента Ирана Ибрахима Раиси и остальных погибших при крушении вертолета направили в Тебриз. Поисковая операция завершена, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 мая 2024 года рассказали в Иранском обществе Красного Полумесяца.

"Все тела погибших при крушении президентского вертолета переносят с места катастрофы в машины скорой помощи и доставят в Тебриз... Поиски тел закончились", – уточнил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Он отметил, что поиски не прекращались в темноте, тумане и дожде, а обломки вертолета были обнаружены дроном.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца выразил соболезнования в связи с кончиной президента Раиси.