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Ники Минаж арестовали в аэропорту Нидерландов по подозрению в хранении наркотиков

Ники Минаж, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 11:33 Фото: Instagram/nickiminaj
Выступление Ники Минаж в Манчестере было перенесено из-за ареста в Нидерландах. Ее задержали по подозрению в "хранении легких наркотиков" и продержали несколько часов, сообщает Zakon.kz.

Позже ее освободили, но ей придется заплатить штраф, размер которого будет определен прокуратурой, сообщила голландская полиция.

В заявлении информационного агентства Корпуса национальной полиции говорится, что 41-летняя женщина была арестована после того, как якобы пыталась провезти легкие наркотики из аэропорта Схипхол в другую страну.

Отвечая на вопрос о Минаж, Роберт ван Капель, представитель королевской королевской семьи Нидерландов, ранее сказал NBC News: "Мы можем подтвердить, что арестовали 41-летнюю американку в аэропорту Схипхол из-за хранения легких наркотиков".

Также артистка записала видео в свои соцсети, где ей объясняют, что она арестована. 

Ники Минаж в подписи к видео обвиняет заговорщиков, которые, якобы, таким образом срывают ее концерт в Манчестере.


"Они пытались помешать мне прийти на каждое шоу. Они забрали мои сумки, прежде чем я смогла их увидеть. Положили в самолет. Теперь говорят, что ждут на таможне. Вот как это выглядит, когда людям платят большие деньги, чтобы они пытались сорвать тур после того, как все остальное не удалось. Все, что они сделали, незаконно", – написала американская артистка, не уточнив, пыталась ли она и в самом деле пронести легкие наркотики через аэропорт чужой страны.

Спустя несколько часов голландские правоохранители заявили, что освободили подозреваемую, "и теперь она может двигаться дальше". Голландская военная полиция добавила, что такие вещества запрещено вывозить из Нидерландов.

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