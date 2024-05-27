Госдолг Украины за месяц вырос на 7 миллиардов долларов
Как пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов, в течение марта года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд гривен, или на 7,36 млрд долларов в долларовом эквиваленте.
Отмечается, что в марте после перерыва Украина начала получать международную помощь, оказываемую в виде долгосрочных кредитов.
В частности, было предоставлено:
- 4,901 млрд долларов – от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility от ЕС;
- 1,626 млрд долларов – от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
- 1,471 млрд долларов – от Канады;
- 881 млн долларов – от МВФ.
Издание отмечает, что госдолг Украины за 2022 год увеличился на 13,49 млрд долларов (на 13,7% млрд долларов), до 111,45 млрд долларов, за 2023 год – на 33,87 млрд долларов (на 30,4%), до 145,32 млрд долларов.
В сентябре 2022 года страны-кредиторы Украины из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.
В декабре 2023 года реструктуризация долга была продлена до конца марта 2027 года.
Ранее, 17 мая, вице-министр финансов Даурен Темирбеков в Мажилисе озвучил размер государственного долга Казахстана.