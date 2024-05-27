В Сеуле прошли переговоры лидеров Китая, Южной Кореи и Японии

26–27 мая в Сеуле прошли трехсторонние и двусторонние переговоры премьер-министра Китая Ли Цяна, президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, сообщает Zakon.kz.

Важно отметить, что данный саммит прошел впервые после перерыва в четыре с половиной года. Предыдущий состоялся в декабре 2019 года, незадолго до начала пандемии. Ранее переговоры в подобном формате, учрежденном в 2008 году, проходили ежегодно.

Как сообщает "Синьхуа", китайский премьер призвал Сеул укрепить сотрудничество в сферах высоких технологий, "новой энергетике", искусственном интеллекте, биомедицине и других сферах. Также Сеул и Пекин условились создать новые и возобновить прежние каналы коммуникации между дипломатами и военными по вопросам внутренней и внешней безопасности. Кроме того, стороны запланировали на начало июня рабочую встречу по соглашению о свободной торговле.

Chinese Premier Li Qiang has put forward a five-point proposal on deepening China-Japan-South Korea cooperation at the ninth Trilateral Summit Meeting among China, Japan and South Korea. Here's what he has proposed. pic.twitter.com/bztZ8l1Zs5 — China Xinhua News (@XHNews) May 27, 2024

В тот же день на встрече президента Южной Кореи с премьер-министром Японии был закреплен курс на дальнейшее военно-дипломатическое и экономическое сотрудничество двух стран. Южнокорейский президент выразил надежду, что совместная работа двух лидеров позволит вывести двусторонние связи "на еще более высокий уровень" в преддверии 60-й годовщины установления дипотношений в следующем году.

На двусторонних переговорах между Ли и Кисидой, японский лидер обратился к Пекину с призывом снять введенный в прошлом году запрет на импорт японских морепродуктов, введенный из-за сброса очищенной воды с разрушенной АЭС "Фукусима". По сведениям японской газеты "Асахи Симбун", в ответ Ли предложил учредить международную систему по мониторингу сбрасываемой воды.

Фото: X/sypuber

По итогам переговоров стороны приняли совместную декларацию, в которой условились создать и реализовать взаимовыгодные проекты в шести сферах, в том числе в области экономического и научно-технического сотрудничества, здравоохранения и борьбы с изменением климата.

27 мая МИД Китая отреагировал на обращение Зеленского к Си Цзиньпину.