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В Финский залив выпустили маленьких серых тюленей

Финский залив, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 08:52 Фото: pixabay
27 мая в Финский залив выпустили пять серых тюленят, сообщает Zakon.kz.

Найденных ранее морских обитателей вернули в естественную среду после того, как они прошли реабилитацию в петербургском фонде друзей балтийской нерпы. На подготовку к жизни на воле потребовалось полтора месяца.

До этого горожане находили детенышей в разных местах. Одних – на берегах водоемов, кого-то даже в коробках на пороге кафе.

Днем ранее в Уфе сгорел собачий приют, есть погибшие.

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