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Трамп продал самолёт из-за расходов на суды

Трамп продал самолёт из-за расходов на суды, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 05:38 Фото: wikipedia
Экс-президент США Дональд Трамп был вынужден продать свой самолет Cessna Citation X стоимостью $10 млн из-за высоких судебных расходов, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, на этом самолете он часто совершал перелёты во время предвыборной кампании 2016 года.

Новым владельцем самолёта стал строительный магнат Мердад Моайеди.

Ранее в конце апреля сообщалось, что суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах звезде фильмов для взрослых.

Также сообщалось, что Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования.

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