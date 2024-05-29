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Мужчина без причин едва не сжег заживо прохожего парня в нью-йоркском метро

инцидент в метро, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 01:01 Фото: pixabay
Мужчина едва не сжег заживо 23-летнего уроженца Албании Петрита Алиджада в нью-йоркском метрополитене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, парень оказался в метро со своей невестой и двоюродным братом. В какой-то момент компания, направлявшаяся к Статуе Свободы, столкнулась со злоумышленником, который плеснул в их сторону горючую жидкость и поднес к ней источник огня. В результате пострадавший получил ожоги 30% тела, оказался прикованным к постели, но заявил, что это стоило того, чтобы защитить его возлюбленную.

49-летнего нападавшего, который зашел в метро с чашкой в руке, наполненной легковоспламеняющейся жидкостью, задержали в пяти кварталах от места происшествия.

В данное время полицейские уточняют, причастен ли задержанный мужчина к аналогичному инциденту, произошедшему в феврале и оставшемуся не расследованным. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором водитель Toyota Camry наехал на парня и прокатил его на капоте по проспекту Алатау. По информации очевидцев, инцидент произошел из-за девушки.

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