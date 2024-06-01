Во Франции задержали чеченца по подозрению в организации теракта на Олимпиаде

Французские службы безопасности арестовали 18-летнего чеченца, подозреваемого в подготовке "инспирированного исламистами" нападения на футбольный матч во время летних Олимпийских игр, сообщает Zakon.kz.

Служба внутренней разведки DGSI арестовала его в Сент-Этьене на юго-востоке Франции, сообщило министерство, назвав это "первым предотвращенным нападением на Олимпийские игры".

Франция находится на самом высоком уровне готовности к нападениям перед Парижскими играми, на которые ожидается около 10 миллионов посетителей и 10 000 спортсменов.

Мероприятия пройдут в основном в столице, но в других городах Франции пройдут некоторые спортивные и индивидуальные игры.

В министерстве заявили газете Guardian, что арестованного подозревают в "активной подготовке нападения на стадион "Жоффруа-Гишар" во время футбольных матчей, которые там пройдут. Он намеревался атаковать зрителей, а также "умереть мученической смертью".

В марте министр внутренних дел Жеральд Дарманен сообщил комиссии французского сената, что оцениваемый тип риска на период Олимпийских игр включает в себя возможность действий террориста-одиночки во Франции или группировок за пределами Франции, платящих преступникам внутри страны.

Дарманин заявил, что на тот момент не было никакой конкретной угрозы со стороны иностранной группировки.

"Сегодня мы можем сказать, что такие группы, как "Аль-Каида" или "Исламское государство", имеют намерение атаковать Запад, и в частности Францию, но на данный момент у них нет для этого средств", – сказал тогда главный жандарм. Однако он добавил, что разведка не является "точной наукой".

В минувшие выходные фанаты футбольных клубов ПСЖ и "Лиона" устроили массовые беспорядки перед финальным матчем Кубка Франции, в результате которых сгорел один из автобусов. Свое недовольство поведением болельщиков выразили Эммануэль Макрон и клуб ПСЖ.

