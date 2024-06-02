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Два советских самолета столкнулись на авиашоу в Португалии

Два советских самолета столкнулись на авиашоу в Португалии , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 00:39 Фото: pixabay
В Португалии 2 июня на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два советских самолета Як-52, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание JN, в результате инцидента погиб испанский пилот, а португальский получил серьезные ранения.

Согласно информации, зрители перед происшествием заметили "нечто необычное в шуме" одного из самолетов.

На видеозаписях, опубликованных зрителями, видно, как шесть самолетов выполняют полет, и один из них летит ниже остальных. Затем этот самолет резко взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, после чего происходит взрыв. Второй самолет медленно снижается до того момента, как запись обрывается.

Из-за столкновения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, было отменено.

Ранее сообщалось о другом авиационном происшествии. 30 мая самолет Boeing 737 авиакомпании Kenya Airways столкнулся с птицей

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