Два советских самолета столкнулись на авиашоу в Португалии

В Португалии 2 июня на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два советских самолета Як-52, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает издание JN, в результате инцидента погиб испанский пилот, а португальский получил серьезные ранения.



Согласно информации, зрители перед происшествием заметили "нечто необычное в шуме" одного из самолетов.

O momento em que os dois aviões colidem no Beja Air Show. pic.twitter.com/fHKGS1kJk3 — Mundo Vivo (@mundo__vivo) June 2, 2024

На видеозаписях, опубликованных зрителями, видно, как шесть самолетов выполняют полет, и один из них летит ниже остальных. Затем этот самолет резко взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, после чего происходит взрыв. Второй самолет медленно снижается до того момента, как запись обрывается.

Momentos após queda de aeronave no Beja air show pic.twitter.com/krtt8q384n — EZin (@EZin001) June 2, 2024

Из-за столкновения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, было отменено.

Ранее сообщалось о другом авиационном происшествии. 30 мая самолет Boeing 737 авиакомпании Kenya Airways столкнулся с птицей.