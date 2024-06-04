Глухой палестинский журналист вещает из Газы на языке жестов

Палестинский журналист Бассем аль-Хабаль ведет репортажи из Газы на языке жестов, сообщает Zakon.kz.

Во время израильских бомбардировок, несмотря на свою инвалидность по слуху, Бассем усердно работает. По его собственному признанию он стремится сделать новости доступными для всех. Он убежден, что каждый должен "знать правду, кто прав, а кто нет".

По данным СМИ, не менее 22 человек погибли ночью 3 июня во время израильских авиаударов по лагерям беженцев "Аль-Бурейдж", "Нусейрат" и по жилым домам в городе Хан-Юнис в секторе Газа.