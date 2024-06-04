Жители Барселоны захейтили своего мэра
Фото: Х/jaumecolbboni
Мэр Барселоны Жауме Кольбони подвергся резкой критике в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.
Недовольство барселонцев и критика в адрес мэра последовали после публикации видео, которое мэр приурочил ко дню велосипедиста. Злополучное видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Feliç Dia Mundial de la Bicicleta 💚#MouteEnBici #MuéveteEnBici pic.twitter.com/bD1x5RLsF1— Jaume Collboni (@jaumecollboni) June 3, 2024
На видео мэр проехал по улице Авиньо в Готическом квартале. Все бы ничего, но на этом участке, по постановлению администрации, с января этого года езда на велосипедах запрещена.
"Жаль, что он так мало знает о городе, которым управляет", – разочарованно пишут пользователи Х.
В этот же день на границе между Испанией и Францией возобновились протесты фермеров.
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