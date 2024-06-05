Сердар Бердымухамедов возглавил велопробег в Ашхабаде

3 июня президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге, сообщает Zakon.kz.

Велопробег был посвящен Всемирному дню велосипеда, в котором Бердымухамедов принял самое активное участие. Информация об этом опубликована на официальном сайте МИД Туркменистана.

Фото: пресс-служба МИД Туркменистана

Всемирный день велосипеда широко отмечается в стране. Даже имеется монумент "Велосипед", ставший одной из оригинальных достопримечательностей Ашхабада. Отмечается, что по пути следования велопробега президент интересовался у подчиненных вопросами инфраструктуры столицы.

После поездки на велосипеде мэр Барселоны Жауме Кольбони подвергся резкой критике в социальных сетях.