В авиакатастрофе в США погиб 90-летний мужчина

7 июня в авиакатастрофе погиб американский военный летчик Уильям Андерс, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Fox News, происшествие случилось в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы. Принадлежащий Андерсу одномоторный самолет Beechcraft T-34 Mentor мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования. Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели. Он упал в воду и затонул. Его тело разыскивают экстренные службы.

BREAKING: Apollo 8 astronaut William Anders' plane crashes northwest of Seattle. Search and rescue underway pic.twitter.com/f0tCZ6rMLh — BNO News (@BNONews) June 7, 2024

О погибшем известно, что он входил в экипаж "Аполлон-8". Это первый обитаемый космический корабль, облетевший Луну. Полет состоялся в 1968 году и продолжался менее трех суток.

Фото: Х/HotNews72346962

В Португалии 2 июня на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два самолета Як-52.