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Музыкант напал и порезал главу "Цифровых платформ" и его знакомого в Москве

музыкант напал на людей с ножом, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 18:20 Фото: pixabay
В Москве на главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина и его знакомого Ивана Позднякова напал 47-летий музыкант и композитор, основатель рок-группы "Пасека" Роман Медведкин. Поздняков погиб, сообщает Zakon.kz.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в "районе дома 1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину".

Уточняется, что Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и погиб в машине скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России заявили, что между двумя компаниями на Сиреневом бульваре произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.

"От полученных ранений один мужчина скончался, второй доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого 1976 года рождения", – говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре добавили, что Щельцин находится в больнице, он получил не менее трех ножевых ударов.

"47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в надзорном ведомстве.

Согласно опубликованной информации, привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что на пожилого депутата напали в кабинке для голосования в Германии.

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