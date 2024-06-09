Музыкант напал и порезал главу "Цифровых платформ" и его знакомого в Москве
Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в "районе дома 1 по Сиреневому бульвару мужчина нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину".
Уточняется, что Поздняков получил не менее девяти ударов ножом и погиб в машине скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД России заявили, что между двумя компаниями на Сиреневом бульваре произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом.
"От полученных ранений один мужчина скончался, второй доставлен в медицинское учреждение. Подозреваемый скрылся с места преступления. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемого 1976 года рождения", – говорится в сообщении.
В столичной прокуратуре добавили, что Щельцин находится в больнице, он получил не менее трех ножевых ударов.
"47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в надзорном ведомстве.
Согласно опубликованной информации, привлечение фигуранта к уголовной ответственности находится на контроле в Измайловской межрайонной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что на пожилого депутата напали в кабинке для голосования в Германии.