Пьяная 11-летняя девочка гуляла по городу и приставала к прохожим в России
Фото: pixabay
10 июня в Кузбассе 11-летняя девочка в состоянии сильного алкогольного опьянения гуляла по городу и приставала к прохожим на улице. В Междуреченске полицейские нашли ее маму и привлекли ее к ответственности, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы регионального МВД, пьяную школьницу узнали местные жители. Они и отвезли ее домой.
Полицейские узнали, что во время прогулки девочка пила вино.
Как уточняется, на мать девочки составлен протокол об административном правонарушении. Выясняется, где несовершеннолетняя могла беспрепятственно приобрести алкоголь.
Ранее сообщалось, что отдых детей на водохранилище в ВКО едва не обернулся трагедией.
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