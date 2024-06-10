Пьяная 11-летняя девочка гуляла по городу и приставала к прохожим в России

Фото: pixabay

10 июня в Кузбассе 11-летняя девочка в состоянии сильного алкогольного опьянения гуляла по городу и приставала к прохожим на улице. В Междуреченске полицейские нашли ее маму и привлекли ее к ответственности, сообщает Zakon.kz.

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