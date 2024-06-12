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Более 37 тысяч человек погибли со время израильских ударов по Газе

жертвы в секторе Газы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 19:09 Фото: pixabay
Министерство здравоохранения Газы заявило о том, что число погибших при израильских ударах с 7 октября 2023 года достигло 37 202 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 38 человек, погибших из-за действий израильской армии.

"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 37 202, пострадали 84 932 человека", – заявили в Минздраве анклава.

Ранее в Управлении по правам человека ООН заявили, что операция по освобождению четырех заложников в Нусейрате может быть военным преступлением из-за массовой гибели мирных жителей.

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