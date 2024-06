Британские полицейские намерено сбили корову и оказались в центре скандала

Министр внутренних дел Великобритании попросил полицию Суррея предоставить "полные и срочные объяснения" после того, как в Сеть попало видео, как полицейские использовали машину, чтобы протаранить сбежавшую корову.

Видео содержит сцены насилия!

Police try to stop an escaped cow by ramming it with their car in Feltham, West London pic.twitter.com/kRTnGRr5SH