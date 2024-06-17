В России кошка устроила пожар

16 июня в забайкальском городе Нерчинске кошка устроила пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России установили, что кошка перегрызла электропроводку в результате чего и произошло короткое замыкание. Пожарные нашли ее в бессознательном состоянии и уже на улице вернули к жизни. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Огонь на 20 кв.м. ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС РФ

Учитывая причину пожара, МЧС соседней страны рекомендует теперь убирать провода, чтобы домашние животные, скучающие в ожидании хозяев, не могли до них добраться.

В другом российском городе уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру.