В России кошка устроила пожар
Фото: pixabay
16 июня в забайкальском городе Нерчинске кошка устроила пожар в квартире, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России установили, что кошка перегрызла электропроводку в результате чего и произошло короткое замыкание. Пожарные нашли ее в бессознательном состоянии и уже на улице вернули к жизни. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Огонь на 20 кв.м. ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС РФ
Учитывая причину пожара, МЧС соседней страны рекомендует теперь убирать провода, чтобы домашние животные, скучающие в ожидании хозяев, не могли до них добраться.
В другом российском городе уличный кот стал мемом после неудачного проникновения в квартиру.
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