Девочка в Новосибирской области погибла, наевшись конфет
Фото: Zakon.kz
В Новосибирской области ученица начальных классов погибла после того как наелась конфет на голодный желудок, сообщает Zakon.kz.
По информации Kp.ru, у девочки несколько раз была рвота. Взрослые вызвали скорую помощь, и, пока медики были в пути, родные пострадавшей были на связи и выполняли указания специалиста на линии.
Отмечается, что при госпитализации ребенка сразу отправили в реанимацию. Однако медики спасти ее не смогли.
По предварительной версии, причиной произошедшего стало отравление. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники управления Следственного комитета по региону. Они проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что семья отравилась пельменями в СКО. В результате погибли два ребенка.
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