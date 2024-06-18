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Девочка в Новосибирской области погибла, наевшись конфет

девочка погибла, наевшись конфет, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2024 01:07 Фото: Zakon.kz
В Новосибирской области ученица начальных классов погибла после того как наелась конфет на голодный желудок, сообщает Zakon.kz.

По информации Kp.ru, у девочки несколько раз была рвота. Взрослые вызвали скорую помощь, и, пока медики были в пути, родные пострадавшей были на связи и выполняли указания специалиста на линии.

Отмечается, что при госпитализации ребенка сразу отправили в реанимацию. Однако медики спасти ее не смогли.

По предварительной версии, причиной произошедшего стало отравление. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники управления Следственного комитета по региону. Они проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что семья отравилась пельменями в СКО. В результате погибли два ребенка.

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