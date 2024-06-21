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Первая леди Франции хочет отсудить у своих обидчиц 10 тыс. евро

Суд, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 03:33 Фото: Instagram/elysee
Первая леди Франции Бриджит Макрон рассчитывает получить за клевету в свой адрес компенсацию в размере 10 тыс. евро, сообщает Zakon.kz.

Во Франции начался судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что первая леди Франции Брижит Макарон на самом деле родилась мужчиной. Об этом в четверг, 20 июня, рассказал телеканал France 24.

Перед судом предстали любительница теорий заговоров Наташа Рей и медиум Амандин Руа. Два года назад они выпустили видео, в котором утверждали, что мадам Макрон родилась мужчиной, а ее настоящее имя – Жан-Мишель. Ролик стал вирусным и вызвал недовольство у первой француженки страны.

Ни 46-летний президент, ни 71-летняя первая леди не присутствовали в суде. Решение по делу должно быть принято 12 сентября.

В начале месяца в Сети обсуждали неловкий момент между королевой Британии и супругой Макрона.

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